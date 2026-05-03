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MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
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Cúp League Trophy Cúp League Trophy
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Cúp Na Uy Cúp Na Uy
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FNL Nga FNL Nga
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French Division 1 Feminine French Division 1 Feminine
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Georgia Cup Georgia Cup
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German Frauen Bundesliga German Frauen Bundesliga
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Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
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Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
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Greek Cup Greek Cup
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Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
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Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
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Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
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Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
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Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
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Ngoại Hạng Kazakhstan Ngoại Hạng Kazakhstan
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Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
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VĐQG Chile VĐQG Chile
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VĐQG Colombia VĐQG Colombia
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VĐQG Ireland VĐQG Ireland
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VĐQG Séc VĐQG Séc
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VĐQG Serbia VĐQG Serbia
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7
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LOL
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DOTA2
6
CSGO
10
VĐQG Colombia
08:00 - 02.09
Fortaleza F.C
vs
Once Caldas
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4 - 2
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2 - 1
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2 - 1
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4 - 2
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2 - 1
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2 - 1
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TONI

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-

-

-

-

OFC U19 Championship
09:00 - 02.09
New Zealand U19
vs
Tahiti U19
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2 - 0
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0 - 1
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1 - 2
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2 - 0
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0 - 1
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1 - 2
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-

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Solomon Islands Telekom S-League
09:20 - 02.09
SOSA
vs
Central Coast Football
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1 - 0
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1 - 0
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-

-

-

-

NZ Northern Premier League
14:15 - 02.09
Bay Olympic
vs
Birkenhead United
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2 - 6
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6 - 0
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1 - 5
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2 - 6
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6 - 0
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1 - 5
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ZANE

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CFA Member Association Champions League
15:00 - 02.09
Guangzhou Zhicheng
vs
Guangdong Chenxingjuli
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1 - 3
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1 - 3
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JEAN

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UEFA EL W
16:00 - 02.09
Nữ Gintra
vs
Nữ Sturm Graz/Stattegg
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2 - 1
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2 - 1
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SILVA

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-

-

-

-

CFA Member Association Champions League
16:00 - 02.09
Guangdong Wuchuan
vs
Shenzhen Jixiang
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

CFA Member Association Champions League
16:00 - 02.09
Xinjiang Jindun
vs
Liaoning Shengjing Xinrui
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Ukrainian U19 Liga
16:00 - 02.09
Karpaty U19
vs
FC Livyi Bereh U19
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

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Cúp Nhật Bản
16:30 - 02.09
SC Sagamihara
vs
Jubilo Iwata
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1 - 2
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1 - 1
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1 - 2
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1 - 2
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1 - 1
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1 - 2
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XMEN

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Cúp Nhật Bản
16:30 - 02.09
Vanraure Hachi
vs
Tochigi City
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5 - 0
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2 - 4
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0 - 1
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5 - 0
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2 - 4
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0 - 1
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TAGE

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Calcutta Premier Division
16:30 - 02.09
George Telegraph FC
vs
Calcutta Customs
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1 - 2
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1 - 0
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1 - 0
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1 - 2
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1 - 0
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1 - 0
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Calcutta Premier Division
16:30 - 02.09
United SC Kolkata
vs
East Bengal
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4 - 3
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1 - 1
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2 - 0
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4 - 3
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1 - 1
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2 - 0
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-

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-

NSW Premier League
16:30 - 02.09
Marconi Stallions
vs
NWS Spirit FC
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1 - 1
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0 - 3
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0 - 5
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1 - 1
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0 - 3
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0 - 5
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NSW Premier League
16:30 - 02.09
Sutherland Sharks
vs
Manly United
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2 - 1
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1 - 2
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3 - 0
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2 - 1
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1 - 2
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3 - 0
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-

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J1 League
17:00 - 02.09
Mito Hollyhock
vs
Kashima Antlers
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3 - 0
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1 - 1
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1 - 1
Flag
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3 - 0
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1 - 1
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1 - 1
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ASTRA

-

-

-

-

-

-

J1 League
17:00 - 02.09
Sanfrecce Hiroshima
vs
Nagoya Grampus
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4 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 4
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4 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 4
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FILIP

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-

-

-

-

-

J1 League
17:00 - 02.09
Cerezo Osaka
vs
Kashiwa Reysol
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1 - 1
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2 - 1
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0 - 0
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1 - 1
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2 - 1
Flag Flag
0 - 0
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JOHAN

-

-

-

-

-

-

J1 League
17:00 - 02.09
Yokohama Marinos
vs
Kyoto Sanga
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0 - 3
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0 - 3
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1 - 2
Flag
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0 - 3
Flag Flag
0 - 3
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1 - 2
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MAX

-

-

-

-

-

-

J1 League
17:00 - 02.09
Machida Zelvia
vs
Kawasaki Frontale
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1 - 1
Flag Flag
1 - 1
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5 - 3
Flag
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1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
5 - 3
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NICK

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-

-

-

-

-

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Salvador Liga Mayor Basketball
09:45 - 02.09
Destroyer BKB Club
vs
Green

-

-

-

-

-

-

China Basketball Association Summer League
10:00 - 02.09
Liaoning Flying
vs
Fujian Jinjiang Tourism
TOMMY

-

-

-

-

-

-

China Basketball Association Summer League
12:30 - 02.09
Shanxi Loongs Fenjiu
vs
Tianjin Pioneers
STEP

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
14:00 - 02.09
Quezon Toda Aksyon
vs
Sarangani

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 02.09
Konkuk University
vs
Hanyang University

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 02.09
Sungkyunkwan (R)
vs
Chung Ang (R)

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
14:30 - 02.09
Cairns Taipans
vs
Perth Wildcats
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 02.09
Bacolod Masskara
vs
Meycauayan
ALAN

-

-

-

-

-

-

China Basketball Association Summer League
16:30 - 02.09
Beijing Ducks
vs
Shandong Hi-Speed

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
17:00 - 02.09
Sydney Kings
vs
SEM Phoenix
STEP

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 02.09
Pasay Voyagers
vs
Bulacan Kuyas

-

-

-

-

-

-

China Basketball Association Summer League
19:00 - 02.09
Qingdao Guoxin
vs
Guangsha Lions
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
08:30 - 03.09
Puerto Montt
vs
Colo Colo
ALAN

-

-

-

-

-

-

China Basketball Association Summer League
10:00 - 03.09
Shandong Hi-Speed
vs
Liaoning Flying
TOMMY

-

-

-

-

-

-

China Basketball Association Summer League
12:30 - 03.09
Guangsha Lions
vs
Shanxi Loongs Fenjiu
ALAN

-

-

-

-

-

-

Korean University Basketball League
14:00 - 03.09
Sangmyung (R)
vs
Dongguk (R)

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
14:00 - 03.09
Negros Muscovados
vs
Imus Agimat
STEP

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
14:30 - 03.09
Brisbane Bullets
vs
Tasmania JackJumpers
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 03.09
Abra Weavers
vs
Ilagan Isabela Cowboys

-

-

-

-

-

-

China Basketball Association Summer League
16:30 - 03.09
Fujian Jinjiang Tourism
vs
Beijing Ducks

-

-

-

-

-

-

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US Open Men Singles
08:00 - 02.09
Alexander Zverev
vs
Lorenzo Sonego
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
Lorenzo Sonego
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
08:00 - 02.09
Nikola Bartunkova
vs
Mayar Sherif
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nikola Bartunkova
-
-
-
-
-
Mayar Sherif
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
08:10 - 02.09
Magda Linette
vs
Francesca Jones
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Magda Linette
-
-
-
-
-
Francesca Jones
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
08:10 - 02.09
Iva Jovic
vs
Magdalena Frech
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iva Jovic
-
-
-
-
-
Magdalena Frech
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
08:50 - 02.09
Mary Stoiana
vs
Alexandra Eala
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mary Stoiana
-
-
-
-
-
Alexandra Eala
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Zhangjiagang, China Men Singles
10:00 - 02.09
James Kent Trotter
vs
Hsu Yu-hsiou
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
James Kent Trotter
-
-
-
-
-
Hsu Yu-hsiou
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Zhangjiagang, China Men Singles
10:00 - 02.09
Tseng Chun-hsin
vs
Yosuke Watanuki
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tseng Chun-hsin
-
-
-
-
-
Yosuke Watanuki
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Zhangjiagang, China Men Singles
11:10 - 02.09
Sun Fajing
vs
Liu Hanyi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sun Fajing
-
-
-
-
-
Liu Hanyi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Zhangjiagang, China Men Singles
11:10 - 02.09
Leong Mitsuki Wei Kang
vs
Koki Matsuda
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Leong Mitsuki Wei Kang
-
-
-
-
-
Koki Matsuda
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
22:30 - 02.09
Jessica Pegula
vs
Sofia Kenin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
Sofia Kenin
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
06:00 - 03.09
Aryna Sabalenka
vs
Polina Iatcenko
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aryna Sabalenka
-
-
-
-
-
Polina Iatcenko
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
07:10 - 03.09
Jaime Faria
vs
Carlos Alcaraz Garfia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jaime Faria
-
-
-
-
-
Carlos Alcaraz Garfia
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

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China Masters, Singles
08:50 - 02.09
Angus Ng Ka Long
vs
Lee Cheuk-yiu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Angus Ng Ka Long
-
-
-
-
-
Lee Cheuk-yiu
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Singles
08:50 - 02.09
Ciou-Tong Tung
vs
Ratchanok Intanon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ciou-Tong Tung
-
-
-
-
-
Ratchanok Intanon
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Mixed Doubles
08:50 - 02.09
Zhang J
Feng K Y Q
vs
Zhu Yijun
Li Qian
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zhang J / Feng K Y Q
-
-
-
-
-
Zhu Yijun/Li Qian
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Singles
08:50 - 02.09
Panitchaphon Teeraratsakul
vs
Christo Popov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Panitchaphon Teeraratsakul
-
-
-
-
-
Christo Popov
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Singles
09:50 - 02.09
Lakshya Sen
vs
Lai Victor
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lakshya Sen
-
-
-
-
-
Lai Victor
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Singles
09:50 - 02.09
Julien Carraggi
vs
Yudai Okimoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Julien Carraggi
-
-
-
-
-
Yudai Okimoto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Singles
10:40 - 02.09
Devika Sihag
vs
Kaloyana Nalbantova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Devika Sihag
-
-
-
-
-
Kaloyana Nalbantova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Doubles
10:40 - 02.09
Chang Ching Hui
Yang Ching Tun
vs
Lui Lok Lok
Tsang Hiu Yan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chang Ching Hui/Yang Ching Tun
-
-
-
-
-
Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Mixed Doubles
11:00 - 02.09
Liu Kuang Heng
Hsu Yin-hui
vs
Thom Gicquel
Delphine Delrue
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liu Kuang Heng/Hsu Yin-hui
-
-
-
-
-
Thom Gicquel/Delphine Delrue
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Singles
11:30 - 02.09
Hina Akechi
vs
Tomoka Miyazaki
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hina Akechi
-
-
-
-
-
Tomoka Miyazaki
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Mixed Doubles
11:30 - 02.09
Chen Tangjie
Cheng Su Yin
vs
Guo Xinwa
Chen Fanghui
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chen Tangjie/Cheng Su Yin
-
-
-
-
-
Guo Xinwa/Chen Fanghui
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Mixed Doubles
11:50 - 02.09
Wu Guan Xun
Lee Chia-hsin
vs
Rohan Kapoor
Ruthvika Shivani Gadde
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wu Guan Xun/Lee Chia-hsin
-
-
-
-
-
Rohan Kapoor/Ruthvika Shivani Gadde
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Singles
12:20 - 02.09
Lee Chia-hao
vs
Yang Brian
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lee Chia-hao
-
-
-
-
-
Yang Brian
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Singles
12:20 - 02.09
Li Shifeng
vs
Kodai Naraoka
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Li Shifeng
-
-
-
-
-
Kodai Naraoka
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Singles
12:30 - 02.09
Tanvi Sharma
vs
Amalie Schulz
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tanvi Sharma
-
-
-
-
-
Amalie Schulz
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Mixed Doubles
13:10 - 02.09
Chan Yin Chak
Ng Tsz Yau
vs
Hoo Pang Ron
Lai Pei Jing
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau
-
-
-
-
-
Hoo Pang Ron/Lai Pei Jing
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Doubles
13:10 - 02.09
Sumire Nakade
Miyu Takahashi
vs
Li Yijing
Luo Xumin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sumire Nakade/Miyu Takahashi
-
-
-
-
-
Li Yijing/Luo Xumin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Doubles
13:20 - 02.09
Luo Yi
Wang Tingge
vs
Rui Hirokami
Sayaka Hobara
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luo Yi/Wang Tingge
-
-
-
-
-
Rui Hirokami/Sayaka Hobara
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Women, Doubles
13:50 - 02.09
Lin Chih-Chun
Yang Chu Yun
vs
Sayaka Hirota
Ayako Sakuramoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lin Chih-Chun/Yang Chu Yun
-
-
-
-
-
Sayaka Hirota/Ayako Sakuramoto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

China Masters, Mixed Doubles
13:50 - 02.09
Lai Jonathan Bing Tsan
Lai Crystal
vs
Cheng Xing
Zhang Chi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lai Jonathan Bing Tsan/Lai Crystal
-
-
-
-
-
Cheng Xing/Zhang Chi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Pan-American Cup U23 Women
08:00 - 02.09
Nữ Nicaragua U23
vs
Nữ Mexico U23
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nicaragua U23
-
-
-
-
-
Nữ Mexico U23
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship Women
14:00 - 02.09
Nữ Algeria
vs
Nữ Uganda
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Algeria
-
-
-
-
-
Nữ Uganda
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship Women
15:00 - 02.09
Nữ D.R. Congo
vs
Nữ Zambia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ D.R. Congo
-
-
-
-
-
Nữ Zambia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship Women
17:00 - 02.09
Nữ Ghana
vs
Nữ Tunisia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ghana
-
-
-
-
-
Nữ Tunisia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship Women
18:00 - 02.09
Nữ Senegal
vs
Nữ Burundi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Senegal
-
-
-
-
-
Nữ Burundi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship Women
20:00 - 02.09
Nữ Nigeria
vs
Nữ Mali
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nigeria
-
-
-
-
-
Nữ Mali
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
21:00 - 02.09
Nữ Serbia
vs
Nữ Hy Lạp
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
Nữ Hy Lạp
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
00:00 - 03.09
Nữ Italy
vs
Nữ Thụy Điển
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy
-
-
-
-
-
Nữ Thụy Điển
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Premier Volleyball League
12:30 - 03.09
Nữ Fresh Foxies
vs
Nữ Cool Smashers
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Fresh Foxies
-
-
-
-
-
Nữ Cool Smashers
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Premier Volleyball League
15:00 - 03.09
Thành Phố Hồ Chí Minh Women
vs
Nữ PLDT High Speed
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thành Phố Hồ Chí Minh Women
-
-
-
-
-
Nữ PLDT High Speed
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Premier Volleyball League
17:30 - 03.09
Est Cola Women
vs
Nữ Nxled Chameleons
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Est Cola Women
-
-
-
-
-
Nữ Nxled Chameleons
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Cup of Siberia and Far East Women
19:00 - 03.09
Angara I. W
vs
Nữ Yenisey
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Angara I. W
-
-
-
-
-
Nữ Yenisey
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships Women
20:00 - 03.09
Nữ Ba Lan
vs
Nữ Hà Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-
Nữ Hà Lan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
10:30 - 04.09
Iran
vs
New Zealand
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran
-
-
-
-
-
New Zealand
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Premier Volleyball League
12:30 - 04.09
Nữ PLDT High Speed
vs
Nữ Fresh Foxies
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ PLDT High Speed
-
-
-
-
-
Nữ Fresh Foxies
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
14:00 - 04.09
Hàn Quốc
vs
Đài Loan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hàn Quốc
-
-
-
-
-
Đài Loan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Premier Volleyball League
15:00 - 04.09
Nữ Nxled Chameleons
vs
Thành Phố Hồ Chí Minh Women
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nxled Chameleons
-
-
-
-
-
Thành Phố Hồ Chí Minh Women
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Premier Volleyball League
17:30 - 04.09
Nữ Cool Smashers
vs
Est Cola Women
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Cool Smashers
-
-
-
-
-
Est Cola Women
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
17:30 - 04.09
Nhật Bản
vs
Oman
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Oman
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Cup of Siberia and Far East Women
19:00 - 04.09
Nữ Vladivostok
vs
Angara I. W
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Vladivostok
-
-
-
-
-
Angara I. W
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LCK 2026
15:00 - 02.09
Hanwha Life Esports
vs
T1
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

HLL Summer 2026
20:00 - 02.09
WLGaming Esports
vs
Team Phantasma
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Hitpoint Masters Summer 2026
21:00 - 02.09
NightBirds
vs
Bohemian Guardians
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LES Summer 2026
22:00 - 02.09
Movistar KOI Fénix
vs
UCAM Esports Club
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Rift Legends Summer 2026
22:00 - 02.09
Orzeł Barcząca Esports
vs
Orbit Anonymo
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LIT Summer 2026
23:00 - 02.09
Zena Esports
vs
TITANS
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Hitpoint Masters Summer 2026
23:30 - 02.09
Meavedron
vs
Onion Team
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Rift Legends Summer 2026
00:30 - 03.09
devils.one x KMT
vs
Forsaken
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

NLC Summer 2026
01:00 - 03.09
Verdant
vs
DMG Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LPLOL Summer 2026
01:00 - 03.09
The Otter Side
vs
Francesinhas
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Circuito Desafiante Split 2 2026
03:00 - 03.09
Estral Esports
vs
Vivo Keyd Stars Academy
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

North American Challengers League Summer 2026
04:00 - 03.09
NRG eSports
vs
Conviction
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
ESL Challenger League Season 52 North America Cup 1
08:00 - 02.09
Voca
vs
Marsborne
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

FISSURE Playground 3 Asia Closed Qualifier
10:00 - 02.09
NEXVOID
vs
Kaleido
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

IEM Beijing 2026 Asia Closed Qualifier
13:00 - 02.09
Rare Atom
vs
Lynn Vision
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

IEM Beijing 2026 Asia Closed Qualifier
13:00 - 02.09
FlyQuest
vs
NEXVOID
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

IEM Beijing 2026 Closed Qualifier
16:00 - 02.09
3DMAX
vs
HEROIC
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

NODWIN Clutch Series 11
18:00 - 02.09
Nemesis
vs
1win
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

IEM Beijing 2026 Closed Qualifier
19:00 - 02.09
HOTU
vs
paiN
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

FISSURE Playground 3 Asia Closed Qualifier
19:30 - 02.09
Rare Atom
vs
5star
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

NODWIN Clutch Series 11
21:00 - 02.09
Black Phoenix
vs
INFINITE
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

NODWIN Clutch Series 11
00:00 - 03.09
3DMAX
vs
Walczaki
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
dota2
Epl World Sea S17
10:00 - 02.09
Team Kinetix
vs
Team Nemesis
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Epl World Sea S17
13:00 - 02.09
Yangon Galacticos
vs
Interactive Philippines
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters II
16:00 - 02.09
Power Rangers
vs
Inner Circle X Insanity
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters II
19:00 - 02.09
Dynasty
vs
Puckchamp
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters II
22:00 - 02.09
Team Synapse
vs
4ikibamboni
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters II
01:00 - 03.09
Team lynx
vs
Level Up
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
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LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

Với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, thì chắc chắn mục tiêu phát triên của Xôi Lạc TV sẽ là trở thành website truc tiep bong da hàng đầu Việt Nam. Để phát sóng các trận đấu bóng đá hấp dẫn đến cho mọi người với chất lượng cao nhất.

Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

Theo như công bố, hiện tại thì XoiLac TV chính là trang web xem bong da truc tiep được yêu thích nhất. Bởi chúng tôi không chỉ phát sóng bóng đá trực tiếp đầy đủ với chất lượng cao cho bạn thưởng thức. Mà Xoi Lac TV còn cung cấp cho bạn rất nhiều các chức năng bổ ích khác. Cụ thể như là:

  • Tin Tức: Tại Xoiacz có một đội ngũ BLV khá đông đảo, mà mỗi ngày đều cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất ở toàn bộ các giải đấu, từ thế giới cho đến trong nước. Cho bạn có thể nắm được tình hình bóng đá như thế nào trong tay mình dễ dàng. Tin tức mà chúng tôi cập nhật lên trang web cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, trước trận đấu, cầu thủ, huấn luyện viên, chuyển nhượng,….
  • Kết Quả: Những trận đấu bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua cũng được Xoilac TV cập nhật kết quả đầy đủ. Giúp bạn biết kết quả các trận đấu hấp dẫn diễn ra vào hôm qua như thế nào. Khi xem kết quả bóng đá trực tuyến tại đây, bạn cũng biết được nhiều thông tin như tỷ số, cầu thủ ghi bàn, số thẻ phạt, số lần phạt góc, ném biên, thời lượng kiểm soát bóng,…
  • Highlight: Nếu như bạn không thể xem tructiepbongda trận đấu mà mình thích. Bạn có thể vào Xôi Lạc TV để xem lại video highlight với chất lượng cao. Khi mà chúng tôi đang cập nhật highlight cho toàn bộ những trận đấu hấp dẫn vừa mới diễn ra với chất lượng cao và nội dung đầy đủ.
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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
  • Lịch Thi Đấu: Khi vào Xoilac TV, bạn cũng sẽ biết được lịch thi đấu của tất cả các giải bóng đá hiện nay. Chính vì thế, mỗi ngày bạn luôn nắm được lịch các trận đấu sắp diễn ra, với thông tin đầy đủ như thời gian trận đấu tổ chức, đội hình ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
  • Bảng Xếp Hạng: Chúng tôi cũng cập nhật BXH cho toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu ở trong nước cũng như thế giới. Để bạn biết được thứ hạng trên một BXH bất kỳ hay là thành tích của đội bóng mà mình yêu thích như thế nào chuẩn nhất
  • Tỷ Lệ Kèo: Trang web Xôi Lạc TV hiện tại cũng là một địa điểm soi kèo nhà cái của rất nhiều cao thủ. Khi mà chúng tôi cập nhật kèo bóng đá cho tất cả các giải đấu. Thời gian thì luôn luôn sớm nhất. Thêm vào đó, thông tin trong bảng kèo cũng cực kỳ đầy đủ, khi bạn bạn có thể biết toàn bộ các thể loại kèo hiện nay. Cũng như tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền được chúng tôi cập nhật tự động nên cực kỳ chuẩn xác
  • Tips: Chúng tôi còn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Mà bạn có thể tham khảo để tăng tỷ lệ thắng khi cá cược bất kỳ trận đấu nào
  • Livescore: Đây là ứng dụng 7m mà khi bạn không thể xem tructiepbongda, bạn có thể sử dụng để xem tỷ số trực tiếp khi trận đấu đang diễn ra. Giúp bạn biết được kết quả của trận đấu như thế nào nhanh nhất.

Những ưu điểm của Xôi Lạc TV

Theo như khảo sát, gần như toàn bộ những người đã từng xem bong da truc tiep tại Xoilac TV đều cực kỳ hài lòng với chúng tôi. Bởi Xôi Lạc TV có những ưu điểm vượt trội sau:

Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

Khi vào Xôi Lạc TV, điều đầu tiên mà bạn thấy đó là giao diện được thiết kế cực kỳ thông minh. Bởi ngay từ đầu khi thiết kế, chúng tôi đã khảo sát rất nhiều người dùng. Để thiết kế một trang web mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Riêng chuyên mục xem Trực Tiếp Bóng Đá, chúng tôi còn chia ra nhiều mục nhỏ như trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay, ngày mai, trận hot,… Để bạn tìm được trận đấu bóng đá mà mình muốn xem trực tiếp nhanh hơn.

Không như các trang web xem bong da truc tiep khác, Xoilac TV chèn banner quảng cáo tại trang chủ khá là hài hòa. Khi không có chèn thật nhiều banner để thu tiền quảng cáo. Mà chúng tôi chỉ hợp tác với những nhà cái uy tín. Cũng như đặt banner ở những vị trí phù hợp, không gây cả trở quá nhiều sử dụng của mọi người.

Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

Phát sóng đa dạng giải đấu

Khi xem truc tiep bong da tại Xôi Lạc TV, bạn gần như có thể xem bất kỳ trận đấu nào mà mình thích khá dễ dàng. Bởi chúng tôi đã mua được bản quyền toàn bộ các giải đấu hấp dẫn nhất hiện nay. Trong đó được nhiều người theo dõi nhất phải kể đến như:

  • Giải vô địch Ngoại hạng Anh – Premier League
  • Cúp C1 – UEFA Champions League
  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
  • Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức – Bundesliga
  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

Đương nhiên với việc phát sóng các giải bóng đá như trên đây, bạn có thể xem trực tiếp những trận đấu hấp dẫn nhất mỗi ngày.

Thêm nữa, vào đầu giờ mỗi ngày chúng tôi cũng cập nhật lịch phát sóng đầy đủ. Để bạn nắm được thời gian diễn ra các trận đấu trong ngày, đội hình ra sân, sân tổ chức,…

Xem truc tiep bong da với chất lượng cao

Đương nhiên rồi, đối với một trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu như Xôi Lạc TV. Thì luôn luôn cung cấp cho người xem những trận đấu với chất lượng cao nhất. Cụ thể như sau:

  • Chúng tôi luôn cập nhật đường link xem bong da truc tiep từ khá sớm và mỗi trận đấu đều có trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. XoilacTV cũng cam kết rằng đường link không bao giờ dính mã độc hay virus
  • Khi xem bất kỳ trận đấu nào được chúng tôi trực tiếp, bạn cũng cảm nhận được hình ảnh trong trận đấu có độ phân giải lên đến Full HD, nên khá sắc nét. Thêm nữa, âm thanh mà bạn nghe được cũng cực kỳ sống động và kích thước màn hình cũng đúng chuẩn
  • Ngoài ra, chúng tôi còn cho phép người xem có thể tùy chỉnh lại âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân sao cho phù hợp với mình nhất.

Xem truc tiep bong da với tốc độ cao

Hiện tại Xoi Lac TV đang sử dụng đường truyền với công nghệ cực kỳ hiện đại. Cho nên tất cả các trận đấu được chúng tôi phát sóng luôn có tốc độ ổn định và mượt mà. Giúp bạn theo dõi trọng vẹn trận đấu mình thích không khác gì xem trên TV.

Đương nhiên khi tốc độ ổn định và mượt mà thì các hiện tượng như giật, đứng hình hay bị diss ra khi xem gần như rất ít khi xuất hiện. Nếu có, thì bạn cũng chỉa cần dừng trận đấu mình đang xem lại vài giây rồi tiếp tục là được.

Bình luận hấp dẫn

Nhắc đến trang web Xoilac TV thì phải nhắc đến bộ phận bình luận của chúng tôi. Khi mà Xoi Lac TV đang sở hữu một đội ngũ BLV khá là đông đảo và chuyên nghiệp. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức mới có thể chiêu m ộ được.

Với việc có một đội ngũ BLV như thế thì tất cả các trận đấu bóng đá hấp dẫn được chúng tôi phát sóng luôn được bình luận bằng tiếng Việt. Cách bình luận của các BLV này cũng khá là cuốn hút và hấp dẫn, tạo cho trận đấu một không khí sống động hơn rất nhiều.

Ngoài ra, những BLV của chúng tôi cũng khá dễ gần và vui vẻ, cho nên thường xuyên tương tác với người xem trong quá trình trận đấu diễn ra. Để giúp tạo một cảm giác xem tructiepbongda Xoilac Z thú vị và sôi động hơn khá nhiều, so với việc xem trên TV.

Hệ thống link xem truc tiep bong da chất lượng

Trang web Xôi Lạc TV hiện tại cũng xây dựng môt hệ thống link xem bong da truc tiep cực kỳ chất lượng. Để bạn có thể truy cập vào lấy đường link xem trận đấu mình thích dễ dàng nhất. Giúp bạn thưởng thức các trận đấu bóng đá với chất lượng cao. Cụ thể như sau:

    • Tất cả các đường link xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Nên bạn có thể lấy link xem các trận đấu hấp dẫn tại đây bất kỳ lúc nào
    • Đường link cũng được chúng tôi cập nhật khá là sớm, cụ thể là thời điểm trước khi trận đấu diễn ra 1 tiếng, Xoi Lac TV lập tức cập nhật
    • Mỗi trận đấu bóng đá cũng được chúng tôi cung cấp trên 3 đường link, để bạn lựa chọn link phù hợp với mình nhất
    • Trang web Xoilac TV cũng cam kết với mọi người rằng link không bao giờ dính mã độc hay là virus nên bạn hoàn toàn yên tâm

Không chèn quảng cáo

Đối với một trang web luôn đề cao trải nghiệm người xem như Xoi Lac TV, thì việc chèn quảng cáo khi trận đấu đang diễn ra là không bao giờ có. Bởi vì thế, khi xem trận đấu bóng đá mà mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy banner, video quảng cáo hay là popup.

Hiện tại chúng tôi chỉ có treo banner quảng cáo cho những nhà cái lớn tại trang chủ. Để có nguồn thu mà duy trì cũng như nâng cấp trang web của mình hơn nữa. Đương nhiên nếu như bạn cảm thấy bị làm phiền thì có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ngoài ra Xoilac TV còn cập nhật dữ liệu tỷ số bongdalu vip nhanh và chính xác nhất.

Những lý do nên xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV

Xôi Lạc TV chính là trang web tructiepbongda hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mà bạn nên truy cập vào, mỗi khi có nhu cầu xem bóng đá trực tiếp. Bởi những lý do sau:

  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
  • Toàn bộ các giải bóng đá hấp dẫn nhất như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga, World Cup, Euro,.. cũng được chúng tôi phát sóng đầy đủ. Giúp bạn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mình thích mỗi ngày
  • Link xem trực tiếp bóng đá cũng được Xôi Lạc TV cung cấp khá là sớm và đa dạng. Để bạn lựa chọn được link xem trận đấu mình thích nhanh nhất
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  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
  • Chúng tôi còn có các BLV tên tuổi tại Việt Nam hiện nay, để tham gia bình luận các trận đấu mỗi ngày. Càng làm cho trải nghiệm xem tructiepbongda của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều lần
  • Tại đây, khi xem trận đấu từ đầu cho đến cuối thì bạn cũng gần như không bao giờ thấy xuất hiện giật, lag hay đứng hình. Bởi chúng tôi không muốn người xem bị làm phiền
  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

Để xem truc tiep bong da với chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời thì bạn hãy truy cập vào trang web Xôi Lạc TV. Chúng tôi khẳng định rằng khi vào đây, bạn sẽ có những giây phút xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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